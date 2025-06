Rita Rusic e il divorzio da Cecchi Gori | Avevo 5 auto le ha fatte portare via col carro attrezzi

Rita Rusic svela dettagli piccanti del suo divorzio da Vittorio Cecchi Gori, un racconto che riflette le montagne russe delle relazioni famose. Da cinque auto nel garage a una vita da reinventare, la sua storia è un esempio di come la fine di un amore possa trasformarsi in un nuovo inizio. Un avvertimento per chi pensa che il lusso sia eterno: tutto può svanire in un attimo.

Rita Rusic, 64 anni, attrice, cantante e produttrice, è stata per vent’anni insieme a Vittorio Cecchi Gori. Poi lo ha lasciato. E lui non ha reagito bene: «Pensi che in garage avevo cinque macchine. Beh, la mattina dopo non c’erano più. Le aveva fatte portare via tutte col carro attrezzi. Sono passata dagli aerei privati, la servitù, i soldi a pioggia, a dover ripartire praticamente da zero». Nell’intervista che rilascia oggi a Hoara Borselli per il Giornale spiega: «Ero sola. Ho reagito. Ho fatto quello che avrei dovuto fare a 20 anni e che non avevo fatto. Sono andata in America, ho mandato la mia prima lavatrice, ho imparato a fare la casalinga. 🔗 Leggi su Open.online

Se ne parla anche su altri siti

Rita Rusic e il divorzio da Cecchi Gori: «Avevo 5 auto, le ha fatte portare via col carro attrezzi; Cecchi Gori mi tolse tutto. La mia forza mi ha salvata. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

"Cecchi Gori mi tolse tutto. La mia forza mi ha salvata"

Scrive msn.com: La produttrice Rita Rusic si racconta: dall’arrivo in Italia al divorzio. "Quando mi misi i sassi nelle scarpe..." ...

Rita Rusic e il divorzio da Cecchi Gori: «Presi zero, neanche una casa. Ai miei figli nemmeno un garage»

Riporta leggo.it: La vita di Rita Rusic potrebbe essere la trama perfetta ... Poi, arrivarono il divorzio da Vittorio Cecchi Gori, la nuova vita a Miami Beach, in bikini, accanto a giovani belli e palestrati.

Perché si sono lasciati Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori/ “Il divorzio? Lui non voleva ma…”

Riporta ilsussidiario.net: Si erano riavvicinati dopo il malore di lui, ma ora i rapporti tra Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori si sono nuovamente ... con la separazione e poi col divorzio. Dunque, non è stata Valeria ...