Rissa fra stranieri davanti al cimitero | gli insulti i pugni e l' inseguimento con il bastone davanti ai bambini del gruppo scout | Erano terrorizzati

Un episodio di violenza che scuote Mestre e mette in luce una questione di sicurezza sempre più urgente nelle nostre città. La rissa tra bande straniere, avvenuta davanti a un gruppo di bambini in attività scout, non è solo un fatto isolato, ma un sintomo di tensioni sociali in crescita. È fondamentale riflettere su come la coesione sociale possa prevenire tali situazioni: la sicurezza dei più giovani deve sempre venire al primo posto.

MESTRE - Urla, inseguimenti, strattoni, minacce brutali armati di lunghi bastoni. Una rissa tra bande formate da stranieri ha scatenato il panico ieri mattina (primo giugno) nel piazzale del cimitero. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Rissa fra stranieri davanti al cimitero: gli insulti, i pugni e l'inseguimento con il bastone davanti ai bambini del gruppo scout: «Erano terrorizzati»

Rissa tra stranieri, in mezzo ai bimbi

Lo riporta polesine24.it: Una tranquilla domenica mattina a Mestre si è trasformata in un incubo quando una rissa tra bande di stranieri ha scatenato il caos nel piazzale del cimitero. Erano le 10.30 del primo giugno quando l' ...

