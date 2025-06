Rissa dietro la basilica botte e specchietti rotti

Montecatini Terme è tornata a far parlare di sé, ma stavolta non per il suo fascino termale. Una rissa nei pressi della basilica ha messo in luce un fenomeno allarmante: l'aumento della violenza nelle città italiane. Non è più solo una questione di singoli eventi, ma un campanello d'allarme per tutti noi. Le sfide legate alla sicurezza pubblica richiedono attenzione e azioni concrete. Che cosa possiamo fare per salvaguardare i nostri luoghi di ritrovo?

Montecatini Terme (Pistoia), 2 giugno 2025 – Ancora una notte critica, nel centro cittadino, ancora un sabato notte di agitazione e di degrado e anche un fine settimana in cui attirare l’attenzione sui problemi di pubblica sicurezza. Sono due gli episodi che si sono verificati nel fine settimana appena trascorso. Il primo che segnaliamo risale all’alba di ieri, domenica primo giugno. Si è trattato di una violenta rissa avvenuta nella zona del piazzale Don Celli, dietro la basilica di Santa Maria Assunta. Poco prima dell’alba, un gruppo di giovani ha iniziato a darsele di brutto. Lo scontro si è presto spostato in via Garibaldi, dove sono stati danneggiati anche gli specchietti di alcuni veicoli in sosta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rissa dietro la basilica, botte e specchietti rotti

