Una notte di divertimento si è trasformata in un incubo a Lignano Sabbiadoro, dove un giovane è stato gravemente ferito durante una rissa davanti a una discoteca. Questo inquietante episodio riaccende l'attenzione su un fenomeno crescente: la violenza nelle zone della movida. È fondamentale riflettere su come garantire la sicurezza e il rispetto nei luoghi di socializzazione. Cosa dobbiamo fare per prevenire tali tragedie?

Un giovane, cittadino di origini georgiane, residente a Udine, è ricoverato in ospedale, in gravissime condizioni, dopo essere stato colpito con un martello nel corso di una violenta lite che è avvenuta stamani, attorno alle 5, all'esterno di una nota discoteca di Lignano Sabbiadoro (Udine). Le cause sono al vaglio delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rissa davanti discoteca, giovane ferito a martellate

Leggi anche Novara, rissa sabato notte davanti alle poste - Nella notte di sabato, il centro di Novara è stato teatro di una lite trasformatasi in rissa. L'episodio, avvenuto in largo Costituente vicino alle poste centrali, ha visto protagonisti due giovani che, per motivi banali, hanno dato vita a uno scontro fisico.

