Rissa all' esterno di una discoteca a Lignano Sabbiadoro Udine | 21enne colpito a martellate è grave

Una serata di divertimento si trasforma in tragedia a Lignano Sabbiadoro, dove un giovane di 21 anni è stato gravemente ferito in una rissa all'esterno di una discoteca. Questo episodio mette in luce un preoccupante trend di violenza nei luoghi di svago, che solleva interrogativi su sicurezza e prevenzione. La vita notturna potrebbe aver bisogno di un ripensamento radicale: come possiamo garantire il divertimento senza rischi?

Un 21enne è stato colpito a martellate dopo una rissa all'esterno di una discoteca a Lignano Sabbiadoro, Udine: è in gravi condizioni.

