Rischio povertà per il 27% dei minori

Il 27,1% dei minori in Italia vive nel rischio povertà o esclusione sociale: un dato allarmante che evidenzia una realtà sempre più preoccupante, specialmente per i bambini sotto i 6 anni. Mentre in Europa la media è leggermente calata, noi ci troviamo a fronteggiare una situazione stagnante. Questo trend non solo mette a repentaglio il futuro dei nostri piccoli, ma solleva interrogativi sul nostro sistema di welfare e sulla sua capacità di proteggere le fasce più vulnerabili.

11.05 Il rischio di povertà o esclusione sociale per i minori in Italia nel 2024 è stabile al 27,1%, ma cresce per i bambini con meno di 6 anni passando dal 25,9% al 27,7%. E' quanto emerge dalle tabelle Eurostat secondo le quali la media in Europa è al 24,2%, in lieve calo rispetto al 24,8% del 2023. Per gli over 60 il rischio è in lieve aumento, toccando il 20,6%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche Rapporto Istat 2025, il 23,1% della popolazione a rischio povertà - Secondo il rapporto ISTAT 2025, nel 2024 oltre il 23% della popolazione italiana è a rischio di povertà o esclusione sociale, una quota sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente.

