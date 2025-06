Rischia di cadere nel vuoto dopo uno scivolone di 100 metri sul Gran Sasso | recuperata dall’elisoccorso

Un trekking sul Gran Sasso si trasforma in un'emozionante avventura, quando un escursionista scivola per ben 100 metri! Fortunatamente, grazie a un'immediata operazione di elisoccorso, la situazione si risolve senza gravi conseguenze. Questo episodio ci ricorda l'importanza di affrontare la montagna con rispetto e cautela, soprattutto in un momento in cui sempre più persone riscoprono il fascino delle escursioni. La natura è maestosa, ma può essere imprevedibile!

Avrebbe perso l'equilibrio scivolando per circa 100 metri lungo il sentiero estivo, me innevato della via delle Creste sul Corno Grande del Gran Sasso, ma a frenare la sua corsa prima di un salto di roccia che avrebbe potuto scrivere un finale ben diverso, sarebbero state alcune roccette. . 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Rischia di cadere nel vuoto dopo uno scivolone di 100 metri sul Gran Sasso: recuperata dall’elisoccorso

