Riprende l' attività stromboliana del cratere di Sud Est dell' Etna

L'Etna torna a farsi sentire, con le sue spettacolari esplosioni stromboliane che affascinano e incutono rispetto. Dalla scorsa notte, il cratere di Sud Est ha ripreso vita, regalando uno spettacolo unico. Un evento che non solo attira turisti e appassionati, ma ricorda anche l'incredibile potenza della natura. In un'epoca in cui il cambiamento climatico è sotto i riflettori, osservare la forza del vulcano è un richiamo a rispettarne il

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, rendenito che l'Etna ha ripreso l'attività stromboliana dal cratere di Sud Est. A partire dalle ore 01:50, le immagini acquisite dalle telecamere del sistema di sorveglianza mostrano la ripresa delle esplosioni, attualmente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Riprende l'attività stromboliana del cratere di Sud Est dell'Etna

