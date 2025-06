Rio Saliceto sbandata in auto per un colpo di sonno

Un colpo di sonno può trasformarsi in un attimo in un incubo. A Rio Saliceto, una donna ha vissuto questa drammatica esperienza, sbandando con la sua Fiat Panda e causando un incidente che ha coinvolto altre auto. Questo evento ci ricorda l'importanza di fermarsi e ascoltare il nostro corpo: la stanchezza al volante è un nemico invisibile ma pericoloso. Non sottovalutiamo mai i segnali che ci manda la nostra mente.

Rio Saliceto (Reggio Emilia), 2 giugno 2025 - Forse un colpo di sonno alla base di un incidente accaduto nella notte a Rio Saliceto, all’altezza del civico 10 di via Griminella, nel centro abitato del paese. Per cause al vaglio dei carabinieri di Reggiolo, una donna in auto, alla guida di una Fiat Panda, ha sbandato, schiantandosi contro due auto che erano in sosta sul ciglio della carreggiata, per poi fermarsi sulla siepe che funge da recinzione a una abitazione privata. Sul posto sono arrivati i soccorsi con ambulanza della Croce rossa e personale sanitario per le prime cure. La donna, una pensionata di 75 anni che abita in zona, è stata poi trasportata al Santa Maria Nuova di Reggio in condizioni giudicate di media gravità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rio Saliceto, sbandata in auto per un colpo di sonno

