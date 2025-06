Rinnovo Inzaghi DAZN | permanenza difficile ecco cosa potrebbe cambiare

La permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter si fa incerta. Con un ritocco dell’ingaggio e promesse di rinforzi sul mercato, i nerazzurri cercano di trattenere il tecnico. Questo scenario non è isolato: molti club stanno investendo per mantenere coach di valore, evidenziando una stagione di transizione in Serie A. Sarà interessante scoprire se le promesse basteranno per convincere Inzaghi a rimanere e continuare a scrivere la storia interista!

Rinnovo Inzaghi, l’Inter prova a tentare il tecnico con un ritocco dell’ingaggio e rassicurazioni sul mercato. Il giornalista Orazio Accomando di DAZN ha fatto il punto sul capitolo Simone Inzaghi, le parole sul futuro del tecnico dell ‘Inter che nelle prossime ore incontrerà i dirigenti nerazzurri. LA SITUAZIONE – «Situazione Inzaghi: domani summit con l’Inter che proverà a rilanciare con un rinnovo fino al 2027 con ritocco dell’ingaggio. L’offerta dell’AlHilal è di un biennale con opzione a 24M a stagione. Permanenza davvero difficile ma rinnovo e maggiori garanzie tecniche potrebbero far cambiare le cose». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rinnovo Inzaghi, DAZN: permanenza difficile, ecco cosa potrebbe cambiare

Leggi anche Pippo Inzaghi conferma: "Rinnovo automatico e nuova avventura in Serie A" - ...microfoni dei giornalisti, il celebre allenatore svela il suo attaccamento profondo alla squadra e alla città che l'hanno accolto a braccia aperte.

Cosa riportano altre fonti

Marotta: «I calciatori sanno che è una gara importante, il destino è però nelle mani altrui». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

DAZN - Accomando: "Inter, previsto un incontro per parlare del futuro di Inzaghi"

Come scrive napolimagazine.com: Orazio Accomando, giornalista DAZN, scrive su X: "A inizio settimana incontro tra Inzaghi e la dirigenza dell’Inter per parlare del futuro del tecnico. L’offerta dell’AlHilal è concreta e alletta il t ...

Rinnovo Inzaghi, l’Inter corre ai ripari: cifre e dettagli della proposta nerazzurra

Riporta spaziointer.it: L'Inter non ha nessuna intenzione di lasciarsi scappare Simone Inzaghi. Il club nerazzurro ha già pronta una proposta per il rinnovo.

Inter, Marotta sul rinnovo di Inzaghi: “Non è in scadenza”

Si legge su calciomercato.it: Il presidente dei nerazzurri alla vigilia dell'ultima gara di campionato: al centro anche il futuro del tecnico ...