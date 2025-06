Rinnovi rinforzi prestiti | l' agenda di Tare per i prossimi giorni

Il nuovo direttore sportivo del Milan, Tare, è pronto a un'estate di fuoco per costruire una squadra competitiva. Con il dialogo serrato con Allegri, ogni decisione sarà cruciale per affrontare le sfide della prossima stagione. Rinnovi e prestiti saranno al centro dell'agenda, ma l'abilità di Tare nel destreggiarsi tra opportunità e scelte strategiche potrebbe segnare un punto di svolta per i rossoneri. Sarà lui a dare il via a un nuovo ciclo?

Il neo ds rossonero si è appena insediato ma ha da affrontare, fin da subito, svariati aspetti per la prossima stagione. Dialogo fitto con Allegri per delineare la rosa 2025-26. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rinnovi, rinforzi, prestiti: l'agenda di Tare per i prossimi giorni

Su questo argomento da altre fonti

Rinnovi, rinforzi, prestiti: l'agenda di Tare per i prossimi giorni

Lo riporta gazzetta.it: Il neo ds rossonero si è appena insediato ma ha da affrontare, fin da subito, svariati aspetti per la prossima stagione. Dialogo fitto con Allegri per delineare la rosa 2025-26 ...

Rinnovi, prestiti e... almeno tre acquisti: l’agenda bollente di Gazidis

Riporta gazzetta.it: Prima dell’Europeo L’agenda dell’a.d. in queste ... Per quanto riguarda gli altri rinnovi, nessuna novità nemmeno per Calhanoglu, che ha ricchissime sirene dal Qatar e chiede una cifra ...

Bologna, tre rinnovi in agenda

Segnala calciomercato.com: Il Bologna si muove per prolungare i contratti di 3 giocatori: Lorenzo De Silvestri e Charalampos Lykogiannis, in scadenza a giugno 2024, prolungheranno i propri contratti fino al 2025. Aria di ...