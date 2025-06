Rinnovato il Cda di Canova cooperativa di garanzia per le imprese

La Cooperativa di garanzia Canova di Treviso ha appena rinnovato il suo CDA per il triennio 2025-2027, confermando la leadership di Giovanni Napol e Andrea Formaggi. In un contesto economico in continua evoluzione, questa stabilità rappresenta un segnale positivo per le imprese locali, pronte a ripartire e innovare. Un punto da notare? La cooperazione tra i soci è fondamentale per affrontare le sfide del mercato!

Si è rinnovato per il triennio 2025 – 2027 il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa di garanzia per il credito Canova di Treviso. La recente assemblea dei soci ha riconfermato il presidente Giovanni Napol ed il vice presidente Andrea Formaggi oltre al consigliere Matteo Ragessi; e c’è. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Rinnovato il Cda di Canova, cooperativa di garanzia per le imprese

Se ne parla anche su altri siti

Rinnovato il Cda di Canova, cooperativa di garanzia per le imprese. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Rinnovato il Cda del consorzio nazionale che guarda al futuro

Da vita.it: Nell'occasione è stata riconferma Giusi Biaggi alla presidenza. Sono stati annunciati i prossimi passi della strategia identitaria e operativa di Cgm in quattro aree ...

Cooperativa Le Grazie, il nuovo cda

Scrive ilrestodelcarlino.it: Si è concluso giovedì 30 gennaio con le nomine del presidente, del vicepresidente e dei consiglieri delegati l’iter per il rinnovo ... la Cooperativa ha visto l’ingresso nel cda di tre ...

La Cooperativa Insieme Si Può riparte da un nuovo CdA e con importanti investimenti futuri VIDEO

Da ilgazzettino.it: QUINTO DI TREVISO - È all’insegna del rinnovamento e della progettualità il futuro della cooperativa sociale Insieme Si Può, da oltre 40 anni punto di riferimento per ...