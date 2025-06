Rimini Wellness 2025 chiude con successo | Innovazione e Startup protagoniste ANGI tra i main partner dell’innovation district e area startup

Rimini Wellness 2025 si chiude con un trionfo di innovazione e startup, confermando la manifestazione come palcoscenico ideale per il futuro del fitness. Con ANGI in prima linea, l'Innovation District ha messo in luce le idee fresche dei giovani innovatori. Un punto cruciale? L'emergere delle startup nel benessere, simbolo di un trend crescente verso soluzioni sostenibili e personalizzate. Non perdere l'occasione di scoprire cosa riserva il futuro!

Rimini, 2 giugno 2025 – Si chiude con grande successo l'edizione 2025 di Rimini Wellness, la grande manifestazione dedicata al benessere, al fitness e all'innovazione nel settore. Un evento che quest'anno ha visto una collaborazione strategica con ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ponendo al centro dell'attenzione le startup emergenti, le nuove tecnologie e le idee rivoluzionarie per il futuro del wellness. Grazie a questa sinergia, Rimini Wellness 2025, in partnership con ANGI, ha offerto alle startup un palcoscenico unico per farsi conoscere, dialogare con esperti del settore e investitori, e presentare le proprie soluzioni innovative in un ambiente stimolante e ricco di opportunità.

