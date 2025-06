Rifiuti in fiamme nell' ex campo profughi partono i rilievi dell' Arpac | Chiudete porte e finestre

Un incendio preoccupante nell'ex campo profughi di Capua ha spinto il sindaco Adolfo Villani a emanare un'ordinanza urgente: porte e finestre chiuse per tutelare la salute pubblica. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di gestione dei rifiuti e sicurezza ambientale, temi sempre più centrali nel dibattito pubblico. Resta da capire quanto inciderà sulla comunità e sulle politiche locali. La salute di tutti è in gioco!

Il sindaco di Capua Adolfo Villani ha emanato un’ordinanza in cui si vieta di tenere aperte porte e finestre in seguito all’incendio avvenuto nel pomeriggio di domenica nell’ex Campo Profughi di via Martiri di Nassiriya. L'ordinanza del sindaco Il provvedimento, emanato nella tarda serata. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Rifiuti in fiamme nell'ex campo profughi, partono i rilievi dell'Arpac: "Chiudete porte e finestre"

