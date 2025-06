Rientro dal mare tragico doppio incidente e traffico paralizzato

Un rientro dalle vacanze segnato da un tragico bilancio: due incidenti stradali in rapida successione a Cellole. Oltre alle ferite fisiche, il traffico sulla S.S. Domiziana è andato in tilt, rivelando un problema di sicurezza sempre attuale nelle settimane di rientro. In un periodo dove il turismo è al centro delle cronache, ci chiediamo: quanto vale la sicurezza sulle strade? È necessario riflettere su come migliorare questa realtà.

Doppio incidente e traffico paralizzato. E' quanto verificatosi nel comune di Cellole dove si sono registrati due sinistri quasi in contemporanea con feriti. Sulla S.S. Domiziana al chilometro 10 due autovetture si sono scontrate e i feriti sono due. Sul posto per i rilievi gli agenti della.

