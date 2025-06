Ridley Scott si Confida | Il Suo Futuro con la Saga Alien e le Opinion Choc

Ridley Scott, il maestro dietro la saga di Alien, si confida su un futuro incerto con il franchise che ha rivoluzionato la sci-fi. Tra il desiderio di allontanarsi e la nostalgia per il passato, il regista svela opinioni choc sui capitoli 'spenti' dopo il quarto film. In un'epoca in cui i reboot dominano il cinema, sarà Scott pronto a riscrivere le regole dell'universo alieno? Scopri cosa c'è dietro questa riflessione intrigante!

Il leggendario regista Ridley Scott riflette sul suo profondo legame con il franchise di Alien, rivelando il desiderio di allontanarsi ma anche dettagli inediti sul suo ritorno e sul perché considera alcuni capitoli 'spenti' dopo il quarto film.

