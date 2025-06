Ridley Scott e Alien | Il Regista Ha Fatto Abbastanza? Il Futuro della Saga!

Ridley Scott, il maestro del brivido sci-fi, si dice 'soddisfatto' del suo legame con Alien, ma non ha intenzione di fermarsi qui. In un’epoca in cui il cinema esplora sempre più l'universo dell'ignoto, il regista promette nuove direzioni per la saga. Quali sorprese ci riserverà ? Preparati a tuffarti in un futuro ricco di suspense e innovazione! Non è mai stato così affascinante viaggiare nello spazio.

Sir Ridley Scott riflette sul suo rapporto con l'iconica saga sci-fi horror che ha creato, definendosi 'soddisfatto' e aprendo la strada a nuove direzioni. Scopri cosa ha detto e cosa ci aspetta!. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Ridley Scott e Alien: Il Regista “Ha Fatto Abbastanza”? Il Futuro della Saga!

Leggi anche The Dog Stars: finite le riprese del nuovo film di Ridley Scott tra Veneto e Friuli Venezia Giulia - Ridley Scott, celebre regista di Alien e Il gladiatore, ha concluso le riprese del suo nuovo film, The Dog Stars, un adattamento del romanzo post-apocalittico di Peter Heller.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ridley Scott, il suo nuovo film di fantascienza post-apocalittico ha una data di uscita; Ridley Scott ha scelto Avezzano per il suo nuovo film; Ridley Scott conclude le riprese ad Avezzano; Almanacco | Domenica 25 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Alien: Romulus, il regista rivela la divertente nota lasciatagli da Ridley Scott

cinematographe.it scrive: Ridley Scott ha apprezzato particolarmente i dialoghi in Alien: Romulus ... Essendo ben consapevole della reputazione del regista britannico per la sua severità, soprattutto quando si tratta ...

The Dog Stars: finite le riprese del nuovo film di Ridley Scott tra Veneto e Friuli Venezia Giulia

Come scrive msn.com: Il regista di Alien e Il gladiatore ha trascorso diversi giorni in Italia per lavorare al suo prossimo progetto cinematografico.

Ridley Scott gira il suo nuovo film in Italia. Ma in pochi pensano all’impatto sull’ambiente

Secondo montagna.tv: La mega produzione cinematografica in Cansiglio, Veneto, zona a massima tutela ambientale. In Abruzzo, invece, c’è chi ha detto no ...