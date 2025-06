Ricoverato il prof che ha minacciato la figlia di Meloni La telefonata alla preside per annunciare il suicidio | Non ho retto l’accanimento su di me

Un episodio inquietante scuote il panorama sociale italiano: Stefano Addeo, il professore che ha minacciato la figlia della premier Meloni, ha tentato il suicidio. Questo drammatico gesto mette in luce il crescente clima di tensione e polarizzazione nel dibattito pubblico. È fondamentale riflettere su come le parole possano influenzare le vite e il benessere mentale. La ricerca di un dialogo costruttivo è più che mai urgente.

Ha provato a togliersi la vita Stefano Addeo, il professore di Marigliano che su Facebook aveva augurato la morte della figlia di Giorgia Meloni come quella di Martina Carbonaro ad Afragola. Nelle ore precedenti, Addeo aveva scritto una lettera alla premier, chiedendo di incontrarla per ribadire le sue scuse: «Voglio dirgliele guardandola negli occhi», aveva detto il docente. Il prossimo martedì, l’Ufficio scolastico regionale potrebbe già esprimersi con i primi provvedimenti disciplinari. L’insegnante di tedesco in una scuola della provincia di Napoli rischia fino al licenziamento. Il ricovero in codice rosso: come sta Stefano Addeo. 🔗 Leggi su Open.online

