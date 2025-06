Ricerca è italiano il mix di microRNA che ferma le metastasi

Un'importante svolta nella lotta contro il cancro arriva dall'Italia: il mix di microRNA sviluppato da Aurora Biosearch e dall'Università Sapienza di Roma potrebbe rappresentare una nuova frontiera nella terapia anticancro. In un periodo in cui la medicina personalizzata sta diventando sempre più centrale, questa scoperta offre speranze concrete per fermare metastasi e migliorare le terapie esistenti. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa rivoluzionaria ricerca!

L’azienda farmaceutica italiana Aurora Biosearch e il Systems Biology Group Lab dell’Università Sapienza di Roma, diretto da Mariano Bizzarri hanno brevettato un mix di microRNA di origine animale con la potenzialità di inibire il tumore e le metastasi. “La ricerca – spiega una nota – ha messo in luce come i miRNA da estratti da micro ambiente embrionale inibiscano l’invasività e la migrazione del cancro: le due principali caratteristiche delle metastasi”. Il percorso per arrivare a un farmaco è ancora lungo “ma ci sono tutte le premesse scientifiche perché con questi dati si apre un vero e proprio nuovo filone di ricerca”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

