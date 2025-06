Riccione cambia volto | quasi pronto il primo tratto di viale Ceccarini riapre una parte del Lungomare del Sole

Riccione si trasforma e si prepara a stupire! La riapertura del viale Ceccarini segna un nuovo inizio per la città, un passo verso una rinascita che punta a valorizzare il suo fascino costiero. Il progetto Viva Riccione non è solo un restyling, ma un vero e proprio abbraccio al futuro. Scoprite come il lungomare del sole sta tornando a splendere: un invito a immergersi in una nuova esperienza di turismo e socialità!

La città cambia, si rinnova, guarda avanti. Il progetto Viva Riccione avanza e i primi risultati sono già visibili: il nuovo viale Ceccarini è praticamente pronto e verrà inaugurato entro la metà di giugno. Il tratto compreso tra il lungomare e viale Milano si presenta oggi completamente.

Il progetto di riqualificazione urbana "Viva Riccione" procede speditamente con i primi risultati tangibili. Il nuovo viale Ceccarini è quasi ...

L'amministrazione comunale di Riccione ha presentato questa mattina (mercoledì 29 maggio) il progetto di restyling di viale Ceccarini. "Finalmente Riccione cambia davvero con un progetto ...

