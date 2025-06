Riccione cambia volto | quasi pronto il primo tratto di viale Ceccarini riapre una parte del Lungomare del Sole

Riccione si prepara a brillare con il rinnovato viale Ceccarini, un simbolo di modernità e rinascita. Parte del lungomare del Sole riapre, segnando l'inizio di una nuova era per la città. Con il progetto Viva Riccione, il futuro è luminoso: spazi più accoglienti, eventi da non perdere e una vivace atmosfera che attira turisti e residenti. Un’ottima occasione per scoprire come il cambiamento possa trasformare le nostre esperienze!

La città cambia, si rinnova, guarda avanti. Il progetto Viva Riccione avanza e i primi risultati sono già visibili: il nuovo viale Ceccarini è praticamente pronto e verrà inaugurato entro la metà di giugno. Il tratto compreso tra il lungomare e viale Milano si presenta oggi completamente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Riccione cambia volto: quasi pronto il primo tratto di viale Ceccarini, riapre una parte del Lungomare del Sole

