Ricci Inter il Milan pensa ad uno scambio per convincere il Torino | i nerazzurri però non mollano! Col nuovo allenatore…

Il mercato del calcio entra nel vivo e i riflettori sono puntati su Samuele Ricci. Il Milan sta preparando un'offerta intrigante per il Torino, proponendo uno scambio che potrebbe ribaltare le carte in tavola. Ma l'Inter non resta a guardare, con il nuovo allenatore pronto a fare la sua mossa. In un contesto di tensioni e rivalità, chi avrà la meglio nella corsa al giovane talento? Una sfida che promette emozioni!

Ricci Inter, il Milan pensa ad uno scambio per convincere il Torino: i nerazzurri però non mollano! Ecco gli scenari per il futuro del centrocampista. Il nome di Samuele Ricci non è mai definitivamente uscito dai radar dei dirigenti del mercato Inter. I nerazzurri lo considerano tra i profili sui quali puntare, anche in caso di addio di Calhanoglu. A parlare della situazione legata al centrocampista del Torino è Calciomercato.com, che spiega come il Milan stia pensando ad uno scambio per convincere i granata. RICCI INTER – « Rispetto a un anno fa sono cambiati allenatore e dirigente, ma Samuele Ricci è rimasto uno dei profili che piacciono di più al Milan.

