Riccardo Muti dirige 3116 coristi al Ravenna Festival | uniti dal Va' pensiero

Un evento straordinario ha illuminato il Ravenna Festival: Riccardo Muti ha diretto 3116 coristi in un’interpretazione epica del "Va’ pensiero". Questa performance non è solo un omaggio a Verdi, ma un potente richiamo all'unità e alla speranza, valori sempre attuali nel nostro mondo. Immagina l'energia di quella voce collettiva che risuona nel cuore di tutti, trasformando un momento musicale in un'esperienza indimenticabile!

Giuseppe Verdi l'ha scritto chiaramente nella partitura del Nabucco, quello con cui si apre il coro del ''Va' pensiero'' è un ''tutti sotto voce'' ma sentirlo intonare dai 3116 coristi che riempiono il Pala Mauro De André di Ravenna è un'emozione fortissima che investe tutti, anche Riccardo Muti, nonostante la sua proverbiale scanzonata saggezza. Si sbraccia per far abbassare i toni a quella marea di voci spinte dall'entusiasmo fino a qui da ogni parte d'Italia, e alla fine della prima gli dice ''cantante con spirito musicale''. E spiega poi quello che ha provato in quel momento: ''Mi ha insegnato che Sant'Agostino aveva ragione, vengono da ovunque e pare che siano stati sempre insieme perchè il sentimento li ha uniti, questa unità nasce dall'amore è un vero miracolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Riccardo Muti dirige 3116 coristi al Ravenna Festival: uniti dal "Va' pensiero"

