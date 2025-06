Ricarica delle bici elettriche prima stazione fotovoltaica

La prima stazione fotovoltaica di ricarica per bici elettriche a Montelupone segna un passo importante verso un futuro più sostenibile. Questo progetto non solo promuove l'uso della mobilità green, ma valorizza anche il territorio, rendendo le bellezze locali più accessibili. Un esempio perfetto di come la transizione energetica possa alimentare il turismo responsabile. Pronto a pedalare verso un futuro eco-friendly? La tua prossima avventura ti aspetta!

È stata inaugurata la prima stazione fotovoltaica di ricarica per biciclette elettriche, accanto alla nuova pensilina solare sul canale della centrale idroelettrica di Montelupone di Enel Green Power. Un progetto, il secondo in Italia, che unisce transizione energetica, valorizzazione del territorio e attenzione al turismo green. Presenti al taglio del nastro il sindaco Rolando Pecora e per, Enel Green Power, Michele Verzillo, responsabile del progetto ibridizzazione dell’impianto, Marco Pinelli, responsabile impianti idroelettrici dell’area centro est, e Mariano Marini, responsabile unità territoriale idroelettrica Ascoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricarica delle bici elettriche, prima stazione fotovoltaica

