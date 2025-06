Ribaltone Svilar Roma gelata | assist al Napoli

Ribaltone in casa Roma: Mile Svilar è al centro di un'allettante situazione che potrebbe avvantaggiare il Napoli. Con De Laurentiis pronto a confermare Conte per un'altra stagione, il club azzurro continua a costruire una squadra competitiva e ambiziosa. La scelta del portiere della Roma potrebbe rappresentare un interessante scambio di equilibri nel campionato italiano, dove ogni mossa conta. Rimanete sintonizzati per ulteriori sviluppi!

Sul futuro di Mile Svilar, di fatto, bisogna registrare una grossa novità che fa felice il Napoli. Dopo la vittoria dello scudetto, di fatto, il Napoli ha chiuso un altro gran bel colpo. Aurelio De Laurentiis, infatti, ha ottenuto il sì di Antonio Conte per restare alla guida della squadra azzurra anche l’anno prossimo. Una volta ottenuta la permanenza del tecnico del quarto scudetto, ovviamente, la luce dei riflettori si è spostata sul mercato dei calciatori. Tra i nomi accostati al Napoli bisogna sicuramente inserire Mile Svilar. Proprio su quest’ultimo, tra l’altro, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ribaltone Svilar, Roma gelata: assist al Napoli

