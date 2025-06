Rianimazione cardiopolmonare corso di primo soccorso dell’Ordine delle Ostetriche di Benevento

Il 31 maggio, l’Ordine delle Ostetriche di Benevento ha dato vita a un’importante giornata di formazione sul BLS-D, coinvolgendo professionisti nella rianimazione cardiopolmonare. In un’epoca in cui la preparazione al primo soccorso è cruciale, corsi come questi rappresentano un passo fondamentale per garantire sicurezza e protezione nelle comunità. Saper intervenire in situazioni critiche può fare la differenza tra la vita e la morte. Non perdere questa opportunità di imparare!

Tempo di lettura: 2 minuti Giornata di formazione per l’Ordine delle Ostetriche di Benevento. Il 31 maggio scorsi si è svolta, presso la sede della Cesvolab, la prima edizione del corso BLS-D ADULTO E PEDIATRICO condotto dall’Albero del Cuore, sito di formazione autorizzato dell’America heart associaction allineato con ITC Squicciarini Rescue. Il corso ha fornito la possibilità a tutte le sue iscritte di ottenere il brevetto di Provider Internazionale BLS e di essere abilitato in Italia ed all’estero all’utilizzo del defibrillatore e alle manovre di animazione cardiopolmonare adultobambinolattante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rianimazione cardiopolmonare, corso di primo soccorso dell’Ordine delle Ostetriche di Benevento

