Dal 4 al 17 giugno, il respiro della salute si fa sentire in tutta Italia! Con “REMaRe Insieme”, hai l’opportunità di fare spirometrie gratuite, un passo fondamentale per chi soffre di asma. Non sottovalutare la tua salute respiratoria: la prevenzione è chiave nel mondo post-pandemia, dove la qualità dell’aria e le malattie respiratorie sono temi sempre più attuali. Scopri come partecipare e prenditi cura del tuo respiro!

I l respiro della salute arriva nelle città italiane grazie all’iniziativa “REMaRe Insieme” (acronimo di Roadshow Emersione Malattie Respiratorie). Dal 4 al 17 giugno, in varie città italiane da Nord a Sud sarà possibile effettuare esami e visite spirometrie gratuite in tutta Italia. Ecco come partecipare. Asma, bambini e adulti: quanto conta fare sport per respirare meglio X Il respiro va protetto. Promosso dall’ Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri AIPO-ITSETS, il progetto “REMaRe Insieme” è stato voluto anche dalla Società Italiana di Pneumologia SIPIRS e dalla Consulta della Pneumologia, a sua volta sostenuta dalle due società scientifiche, in collaborazione con Università e Amministrazioni locali. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Respiro e asma, dal 4 al 17 giugno spirometrie gratuite in tutta Italia

