Repubblica o Monarchia? Come hanno votato i comuni piacentini il 2 giugno 1946 | la mappa

Il 2 giugno 1946, i comuni piacentini si trovarono di fronte a una scelta cruciale: monarchia o repubblica. Questa votazione non segnò solo un’epoca, ma rappresentò il desiderio di un popolo di ricostruire l'Italia dopo la guerra. La mappa dei risultati svela passioni e divisioni che caratterizzarono quel momento storico. Scoprire come Piacenza si schierò può offrirci spunti preziosi per comprendere le radici della democrazia moderna in Italia.

Monarchia o Repubblica? Il 2 e il 3 giugno del 1946 oltre 28 milioni di uomini e donne in Italia furono chiamati a esprimere una scelta sulla forma istituzionale dello Stato, oltre che ad eleggere l'assemblea costituente che avrebbe scritto la nuova costituzione. In provincia di Piacenza, al.

