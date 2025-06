Remaster | un grande franchise dimenticato nel 2023

ombra. Nel 2023, il mondo dei videogiochi celebra la nostalgia, e Fallout non fa eccezione. Questo remaster promette di riportare in vita atmosfere post-apocalittiche e scelte morali che hanno segnato un'intera generazione. Mentre i giocatori si preparano a rivivere avventure epiche, la domanda è: il ritorno di titoli come Fallout potrà riaccendere l'interesse per franchise dimenticati? È tempo di riscoprire il passato!