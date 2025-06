Reja | Conte al Napoli è una garanzia De Laurentiis? Non sbaglia un colpo

Edy Reja, storico allenatore del Napoli, torna a far parlare di sé con elogi per Antonio Conte. La sua testimonianza sottolinea come De Laurentiis abbia il “tocco magico” per le scelte giuste, un tema sempre attuale nel calcio italiano, dove la strategia è fondamentale. Con la Serie A che si fa sempre più competitiva, l’arrivo di Conte potrebbe rappresentare una svolta decisiva. È tempo di sognare in grande!

"> È tornato a Pompei per qualche giorno di vacanza, ma il suo cuore resta azzurro. Edy Reja, l’uomo che ha aperto l’era De Laurentiis riportando il Napoli dalla Serie C alla A con due promozioni consecutive, non smette di seguire da vicino le sorti del club. Intervistato da Repubblica Napoli, Reja ha detto la sua sulla conferma di Antonio Conte e sul futuro della squadra campione d’Italia. «Siamo tutti felici per la conferma di Conte – ha detto Reja –. Se fosse andato via, il Napoli avrebbe dovuto ricominciare da capo, cambiare filosofia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Reja: «Conte al Napoli è una garanzia. De Laurentiis? Non sbaglia un colpo»

Ne parlano su altre fonti

Conte è la vera garanzia per i tifosi del Napoli. Il resto è "bugia" come direbbe Benitez

Scrive msn.com: Il cambio di passo del Napoli sul versante mercato e del monte ingaggi, è anche merito del mister salentino. Il club è in rampa di lancio verso altre dimensioni.

Renica: «La presenza di Conte sarà una garanzia per il Napoli, mi aspetto un grande mercato. Su De Laurentiis dico questo»

Si legge su calcionews24.com: Le parole di Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, sulla prossima stagione del Napoli dopo lo scudetto. Tutti i dettagli Alessandro Renica ha parlato a Il Mattino della permanenza di Antonio Co ...

De Laurentiis: “Conte una garanzia, lo asseconderò in tutto”. Il tecnico: “Abbiamo stessa visione”

Da napoli.repubblica.it: Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte avanti insieme, nel rispetto del contratto biennale che li lega fino al 30 giugno del 2027. Il rischio di un divorzio in anticipo è stato evitato e alla fine c'è ...