Keir Starmer lancia un allarme: il Regno Unito deve tornare a essere una fortezza. Con il nuovo piano di riarmo, il premier sottolinea come la minaccia russa imponga cambiamenti radicali alle difese britanniche. Un'iniziativa che non solo riflette le tensioni geopolitiche attuali, ma segna anche un ritorno alla sicurezza militare, risvegliando in molti nostalgie per i tempi di una Guerra Fredda che sembrava dimenticata. Una strategia che merita attenzione!

Il Regno Unito “ non può ignorare la minaccia rappresentata dalla Russia “, per questo si impegna a intraprendere i cambiamenti più radicali alle difese britanniche dalla fine della Guerra Fredda. Lo afferma il primo ministro britannico Keir Starmer, in un discorso sui piani di difesa del Regno Unito in Scozia. Via libera alla ‘revisione strategica’. Il premier ha dato il suo ok alla revisione strategica della difesa, che “ mobiliterà la nazione verso una causa comune” mentre il Regno Unito si avvia verso la “ prontezza bellica “, riferisce The Times. “Dobbiamo riconoscere che il mondo è cambiato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regno Unito, Starmer annuncia piano riarmo: “Essere pronti alla guerra”

Leggi anche Dazi Ue, possibile stop dopo gli accordi con Regno Unito e Cina - Dopo aver siglato importanti accordi commerciali sul fronte dei dazi con il Regno Unito e la Cina, l'amministrazione di Donald Trump potrebbe ora concentrarsi sull'Europa.

