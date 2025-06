Regno Unito Starmer annuncia piano riarmo | Dobbiamo essere pronti alla guerra

Il primo ministro britannico Keir Starmer lancia un allerta senza precedenti: il Regno Unito deve prepararsi a una nuova era di riarmo. Con la minaccia crescente di potenze militari avanzate, il governo si appresta a implementare i cambiamenti più significativi alle sue difese dall'era post-Guerra Fredda. Un richiamo a riflettere sull'importanza della sicurezza globale in un contesto internazionale sempre più instabile. È tempo di agire!

La Gran Bretagna “è direttamente minacciata da Stati dotati di forze militari avanzate”, per questo si impegna a intraprendere i cambiamenti più radicali alle difese britanniche dalla fine della Guerra Fredda. Lo afferma il primo ministro britannico Keir Starmer, in un discorso sui piani di difesa del Regno Unito in Scozia. Il premier ha dato il suo ok alla revisione strategica della difesa, che “mobiliterà la nazione verso una causa comune” mentre il Regno Unito si avvia verso la “prontezza bellica”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regno Unito, Starmer annuncia piano riarmo: “Dobbiamo essere pronti alla guerra”

