Regno Unito aggiorna strategia militare | focus su minaccia Mosca e nuovi sottomarini nucleari

Il Regno Unito alza il livello di guardia: la nuova strategia militare punta decisamente su Mosca, evidenziando un crescente clima di tensione globale. Con l'introduzione di nuovi sottomarini nucleari, Londra si prepara a una realtà in cui la deterrenza è fondamentale. In un mondo in cui le alleanze vengono messe alla prova, questa mossa segna un passo cruciale verso la sicurezza nazionale. Sarà sufficiente per garantire stabilità ?

Il Regno Unito formalizza la preannunciata revisione della sua strategia militare e di difesa rivolgendola in primis verso "la minaccia" attribuita a Mosca per essere "pronto" a un ipotetico scenario di guerra. Lo ha detto il premier Keir Starmer, illustrandola in Scozia, sede della base di sommergibili che rappresentano oggi l'intero deterrente nucleare britannico: "Se vogliamo scoraggiare un conflitto, il miglior modo è prepararsi a un conflitto". Previsti fra l'altro negli anni 12 nuovi sottomarini a propulsione atomica, investimenti miliardari in munizioni e un comando per il coordinamento di cyberattacchi anti Russia e Cina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Regno Unito aggiorna strategia militare: focus su minaccia Mosca e nuovi sottomarini nucleari

