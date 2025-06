Reggio Emilia due donne licenziate col Jobs act perché sostituite da un software

A Reggio Emilia, il Jobs Act svela il suo lato oscuro: due donne licenziate dalla Interpuls di Albinea, sostituite da un software. La denuncia della Fiom mette in luce un trend allarmante nel mondo del lavoro, dove l'automazione minaccia posti e diritti. Un caso emblematico che invita a riflettere sulle conseguenze della digitalizzazione indiscriminata: siamo pronti a perdere il valore umano nel lavoro?

Alla Interpuls di Albinea. La denuncia della Fiom: “Alcuni manager hanno detto loro di uscire dall’azienda e non tornare”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Reggio Emilia, “due donne licenziate col Jobs act perché sostituite da un software”

Leggi anche Rapinato del portafogli in zona stazione a Reggio Emilia - Reggio Emilia, 13 maggio 2025 - Un uomo è stato rapinato del portafogli questa sera in via Turri, nei pressi della stazione.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Estate in centro storico; Lusuardi, Mazzoni e Cardinale: tre donne da premiare; Dalla collina alla Bassa: la provincia di Reggio Emilia celebra la Festa della Repubblica; 2 giugno '46. La Repubblica, le donne, l'Emilia-Romagna: online il podcast con le voci dei protagonisti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Incidente sull'Autosole fra Modena e Reggio, gravi due donne

msn.com scrive: Due donne in gravi condizioni ... nel tratto che è compreso tra il bivio per la A22 e Reggio Emilia, in direzione Milano, fra i territori di Modena e Reggio Emilia. L'incidente, più precisamente ...

Incendio in casa, due donne finiscono in ospedale con i loro bambini

Da rainews.it: Due donne e i loro figli minori si trovano ricoverati a causa di un incendio scoppiato questa mattina in un'abitazione di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, in via Solarolo. Sul posto dieci ...

Tentato omicidio a Reggio Emilia, due arresti

Come scrive ansa.it: La polizia di Stato ha arrestato due persone - un 26enne e un 36enne ... un 40enne di nazionalità nigeriana in zona stazione a Reggio Emilia, lo scorso 13 gennaio. La vittima era stata trovata ...