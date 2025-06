Reggio Calabria Chorus Christi ringrazia Don Francesco Cristofaro | La sua guida ha dato voce alla nostra armonia

Un applauso sincero per Don Francesco Cristofaro! La Corale Polifonica Chorus Christi ha reso omaggio alla sua guida in una serata indimenticabile al Teatro Cilea di Reggio Calabria. La musica, potente vettore di emozioni, unisce le voci e i cuori, creando un'armonia che va oltre le note. Questa celebrazione non è solo un ricordo, ma un passo verso il rilancio della cultura musicale nel nostro territorio. Scopri come la passione può trasformare le comunità !

Chorus Christi, a seguito dell'emozionante serata tenutasi al Teatro Cilea di Reggio Calabria ha postato sul suo profilo facebook un ringraziamento a don Francesco Cristofaro. La Corale Polifonica – composta da 35 elementi e strutturata in una formazione a quattro voci miste – ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a Don Francesco Cristofaro per la sua presenza e il suo ruolo centrale nella conduzione dell'evento. "La sua guida spirituale e il suo carisma – afferma la Corale – hanno saputo unire le nostre voci in un'unica armonia, rendendo la serata ancora piĂą intensa e significativa". Un riconoscimento sincero a chi, con eleganza e profonditĂ , ha saputo valorizzare ogni momento, facendo risplendere la musica e la preghiera in un'unica, toccante esperienza.

