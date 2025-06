Reggia da 25mila visitatori nella due giorni di ingressi gratuiti

La Reggia di Caserta ha incantato 25mila visitatori in sole due giornate di ingressi gratuiti, dimostrando la sua straordinaria attrattiva. Anche con il solo parco aperto, il monumento si conferma tra i più amati d'Italia. Questo boom di presenze riflette un crescente trend di riscoperta del patrimonio culturale nazionale, che non smette mai di affascinare. Un'opportunità imperdibile per immergersi nella storia e nella bellezza del nostro stivale!

La Reggia di Caserta si conferma sul podio dei monumenti più visitati d'Italia, nonostante l'apertura del solo parco reale per carenza di personale. Il Ministero della Cultura, infatti, ha diramato i dati anche per la giornata del 2 giugno, con l'accesso gratuito alle bellezze dello 'stivale'.

