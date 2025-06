Regata dei borghi più belli d’Italia a Cefalù concluso il campionato nazionale d’area

Il mare di Cefalù ha accolto la regata dei borghi più belli d'Italia, un evento che celebra non solo la competizione velica ma anche la bellezza dei piccoli gioielli italiani. Concluso il campionato nazionale Isole Sicilia e Sardegna, questo appuntamento si inserisce nel trend crescente di turismo esperienziale, dove il legame con il territorio si fa forte. Scopri come il vento della tradizione soffia nella direzione giusta per i borghi italiani!

Si è conclusa ieri, 1° giugno, la manifestazione velica dei borghi più belli d'Italia contenitore del campionato nazionale d'area Isole Sicilia e Sardegna e della Veleggiata dei Borghi organizzati dal Vela Club Cefalù, dalla Lega Navale Italiana Sezione Palermo, dalla Lega Navale Italiana Sezione.

Cefalù si prepara a vivere un evento sportivo di grande richiamo: dal 30 maggio al 1° giugno, le acque della storica città normanna ospiteranno il Campionato Nazionale d'Area per le Isole Sicilia e Sardegna e la regata dei Borghi più belli d'Italia.

