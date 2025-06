Referendumopposizioni | Meloni indigna

Il referendum dell'8 e 9 giugno si avvicina e, mentre la tensione cresce, le parole di Conte su Meloni risuonano forti. "Indigna ma non stupisce" diventa il mantra di un'opposizione che si sente silenziata. In un'epoca in cui la partecipazione democratica è fondamentale, la posizione della premier solleva interrogativi cruciali. Sarà davvero possibile ignorare il volere del popolo? La risposta potrebbe cambiare il corso della politica italiana.

13.00 "Indigna ma non stupisce che Meloni non ritirer√† la scheda e quindi non voter√† al referendum dell'8 e 9 giugno. E' vergognoso che questo messaggio arrivi da un Presidente del Consiglio il 2 giugno". Cos√¨ il leader M5s, Conte. "Siamo di fronte a una premier che prende in giro gli italiani e non dice qual √® la la sua scelta di merito sui quesiti referendari", dice Boccia (Pd). Magi (+Europa): "Dichiarazione furba ma falsa". Fratoianni (Avs): "Da Meloni vergognosa pantomima". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Referendum 2025, Meloni: ‚ÄúVado, ma non ritiro la scheda‚ÄĚ. Ira delle opposizioni: ‚ÄúTeme il voto‚ÄĚ

Si legge su quotidiano.net: Mafi (Più Europa): ‚ÄúIndicazione furba e falsa‚ÄĚ. Boccia (Pd): ‚ÄúPrende in giro gli italiani‚ÄĚ. Conte (M5s): ‚ÄúVergognoso, viva la partecipazione per migliorare lecose‚ÄĚ ...

Giorgia Meloni: «Referendum? Vado al seggio, ma non ritiro le schede». Ecco cosa significa e perché non conterà per il quorum. Ira opposizioni

Lo riporta msn.com: «Vado a votare ma non ritiro la scheda, è una delle opzioni». Così la premier Giorgia Meloni ha risposto ai giornalisti arrivando in via dei Fori Imperiali per ...

Meloni: vado a votare e non ritiro la scheda al referendum. Le reazioni dell’opposizione

Si legge su askanews.it: Roma, 2 giu. (askanews) ‚Äď ‚ÄúVado a votare, non ritiro la scheda, è una delle opzioni‚ÄĚ. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha risposto a margine della parata per la Festa del 2 giugno a c ...