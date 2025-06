ReferendumMeloni | non ritiro la scheda

Giorgia Meloni, mentre celebra la Festa della Repubblica, lancia una provocazione: "Vado a votare ma non ritiro la scheda". Le sue parole sui referendum di giugno su lavoro e cittadinanza rispecchiano un crescente scetticismo verso la politica tradizionale. In un'epoca in cui la partecipazione democratica è messa alla prova, la scelta della premier stimola una riflessione profonda sul valore del voto. Cosa significa davvero esercitare il proprio diritto in un contesto così complesso?

12.20 "Vado a votare ma non ritiro la scheda, è una delle opzioni". Così Giorgia Meloni in merito ai referendum dell'8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza. La premier ha risposto a una domanda dei giornalisti a margine delle celebrazioni della Festa della Repubblica. Poi, sulle parole di Mattarella su Gaza ("Disumano affamare un popolo"): "Sono in linea con quello che ha già detto il governo. Ringrazio il presidente della Repubblica e sono d'accordo con lui". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

