Referendum Tajani | Non andrò a votare per non far scattare quorum

Antonio Tajani fa notizia: il vicepremier annuncia che non parteciperà al voto per i prossimi referendum, sostenendo che non presentarsi è una forma di protesta legittima. In un momento in cui l'astensionismo sta crescendo tra gli elettori italiani, le sue parole riaprono il dibattito sul potere del singolo nel decidere il destino democratico del Paese. Una scelta che invita a riflettere sull'importanza della partecipazione e il significato del quorum.

" Se andrò a votare? No. È previsto dalla costituzione. Quando c'è un quorum, il non far scattare il quorum è un altro modo di votare. Lo hanno detto Napolitano, Pannella". Così Antonio Tajani, vicepremier, rispondendo sulla sua partecipazione al voto in vista dei prossimi referendum dell'8-9 giugno a margine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. "Se farò come Meloni che non ritirerò la scheda? Non andrò al seggio", conclude il ministro degli esteri.