Referendum sconti per i viaggi in treno | riduzioni fino al 70%

In vista dei referendum popolari dell'8 e 9 giugno, arriva una proposta imperdibile: sconti fino al 70% sui viaggi in treno! Un'iniziativa che non solo facilita il voto, ma si inserisce nel trend di promozione della mobilità sostenibile. Questo è il momento ideale per approfittare delle tariffe agevolate di Trenitalia e far sentire la propria voce. Non perdere l'occasione di viaggiare e partecipare attivamente al futuro del Paese!

Riduzioni fino al 70% per raggiungere in treno i luoghi di iscrizione elettorale e votare, domenica 8 e lunedì 9 giugno, per i referendum popolari abrogativi previsti. In occasione del turno elettorale è possibile usufruire delle tariffe agevolate di Trenitalia (Gruppo FS). L'agevolazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Referendum, sconti per i viaggi in treno: riduzioni fino al 70%

Leggi anche Sconti Trenitalia, Italo, Ita Airways per elezioni e referendum 2025 - Per le elezioni e i referendum del 2025, Trenitalia Italo e Ita Airways offrono sconti dedicati, incentivando la partecipazione civica.

