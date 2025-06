Referendum Schlein | Meloni si nasconde e prende in giro gli italiani

L’8 e 9 giugno si avvicina, un momento cruciale per il futuro del nostro Paese: il referendum sulla cittadinanza. Elly Schlein invita gli italiani a non perdere questa opportunità storica per far sentire la propria voce. Mentre Meloni si defila, l'importanza di partecipare cresce. Questo è un segnale chiaro: il cambiamento non avviene da solo, ma richiede l’impegno di tutti noi. È tempo di agire!

“ L’8-9 giugno le italiane e gli italiani hanno una grande occasione: quella di andare a votare, di partecipare, superare il quorum e cambiare delle leggi, come quella della cittadinanza ”. Così la segretaria del PD Elly Schlein a margine dell’evento di chiusura a Roma della campagna sul referendum cittadinanza dell’8-9 giugno. “Trovo gravissimo che da parte di chi governa e della maggioranza di destra sia arrivato un invito all’astensione – ha aggiunto Schlein – la destra ha paura della partecipazione, e ne ha paura anche Giorgia Meloni, che oggi ha deciso di prendere in giro gli italiani, dicendo che andrà a votare senza andare a votare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum, Schlein: “Meloni si nasconde e prende in giro gli italiani”

Leggi anche Renzi Scuote il PD: “Schlein, legittimo non votare il referendum” - Matteo Renzi scuote il PD, dichiarando legittimo non votare al referendum, in un'affermazione che riaccende il dibattito interno.

