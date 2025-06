Referendum Meloni | Vado ma non ritiro la scheda Ira di Elly Schlein

In vista dei cruciali referendum dell'8 e 9 giugno, la dichiarazione di Giorgia Meloni "Vado ma non ritiro la scheda" scuote il panorama politico. Una posizione che riflette l’incertezza e le tensioni all’interno del governo, amplificate dalla reazione di Elly Schlein. In un momento in cui la partecipazione democratica è al centro del dibattito pubblico, si solleva una domanda fondamentale: cosa significa davvero esercitare il diritto di voto? Rimanete sintonizzati per scoprire come si evolverà questa

A una settimana dal voto sui 5 referendum dell’8 e 9 giugno, Giorgia Meloni anticipa quella che potrebbe essere la sua posizione “Vado ma non ritiro la scheda”, ha infatti detto la presidente del Consiglio rispondendo alle domande dei cronisti dopo la deposizione della corona d’alloro all’Altare della Patria da parte del Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Referendum, Meloni: “Vado ma non ritiro la scheda”. Ira di Elly Schlein

