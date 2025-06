Referendum Meloni | Vado a votare non ritiro la scheda

Giorgia Meloni lancia un messaggio chiaro in vista del referendum dell'8 e 9 giugno: "Vado a votare, non ritiro la scheda". Una scelta che riflette un trend crescente di disillusione verso il voto, ma anche un invito alla partecipazione attiva. In un'epoca in cui l'astensionismo è in aumento, ogni voto conta. Sarà interessante vedere come questa posizione influenzerà l'affluenza alle urne. Non sottovalutiamola!

AGI - "Vado a votare, non ritiro la scheda, è una delle opzioni". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni – arrivando ai Fori Imperiali per la parata della Festa della Repubblica – rispondendo a chi le ha chiesto del referendum dell'8 e 9 giugno.

Sondaggi Swg, il partito di Giorgia Meloni allunga il distacco, Pd e M5s in negativo. Referendum, quanti vogliono votare oggi - Secondo l'ultimo sondaggio Swg per TgLa7, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni continua a guadagnare consensi, raggiungendo il 30,4%.

La furbata. Meloni sul referendum: "Vado a votare, ma non ritiro la scheda..."

Dalla premier un camuffato invito all'astensione nel giorno della festa della Repubblica. Riccarrdo Magi, +Europa: "Agghiacciante".

Giorgia Meloni: «Referendum? Vado al seggio, ma non ritiro le schede». Ecco cosa significa e perché non conterà per il quorum. Ira opposizioni

«Vado a votare ma non ritiro la scheda, è una delle opzioni». Così la premier Giorgia Meloni ha risposto ai giornalisti arrivando in via dei Fori Imperiali per la parata della Festa della Repubblica.

Referendum, Meloni va a votare ma non ritira le schede: come si fa e cosa comporta

Giorgia Meloni annuncia che andrà a votare al referendum dell'8 e 9 giugno, ma potrebbe scegliere di non ritirare la scheda, una forma di astensione attiva.