Referendum Meloni | Vado a votare non ritiro la scheda L' ira dell' opposizione

Giorgia Meloni scuote il panorama politico con una dichiarazione audace: "Vado a votare, non ritiro la scheda". Le sue parole, pronunciate durante la Festa della Repubblica, hanno acceso il dibattito sul referendum dell'8 e 9 giugno, suscitando l'ira dell'opposizione. Questo episodio evidenzia un trend crescente di polarizzazione politica in Italia, dove ogni dichiarazione diventa un terreno di battaglia. SarĂ interessante vedere come si evolverĂ questo confronto!

AGI - " Vado a votare, non ritiro la scheda, è una delle opzioni ". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni - arrivando ai Fori Imperiali per la parata della Festa della Repubblica - rispondendo a chi le ha chiesto del referendum dell'8 e 9 giugno. Inutile dire che le parole del Presidente del Consiglio hanno scatenato un putiferio politico da parte dei partiti di opposizione. La reazione del Movimento 5 Stelle. " Indigna ma non stupisce - ha esordito il presidente del M5S Giuseppe Conte - che Meloni non ritirerĂ la scheda e quindi non voterĂ al referendum dell'8 e 9 giugno in cui si sceglie se aumentare i diritti e le tutele dei lavoratori contro precarietĂ , incidenti sul lavoro, licenziamenti. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Referendum, Meloni: "Vado a votare, non ritiro la scheda". L'ira dell'opposizione

Leggi anche Sondaggi Swg, il partito di Giorgia Meloni allunga il distacco, Pd e M5s in negativo. Referendum, quanti vogliono votare oggi - Secondo l'ultimo sondaggio Swg per TgLa7, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni continua a guadagnare consensi, raggiungendo il 30,4%.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Referendum, Meloni: Vado a votare, non ritiro la scheda | Pd: Non prenda in giro gli italiani; Non solo governo Meloni: quando Craxi invitò ad andare al mare per non votare al referendum; LA PREMIER - Meloni: Referendum? Vado a votare, ma non ritiro la scheda; Striscia di Gaza, informativa del ministro degli Esteri Tajani alla Camera - in diretta. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La furbata. Meloni sul referendum: "Vado a votare, ma non ritiro la scheda..."

Scrive huffingtonpost.it: Dalla premier un camuffato invito all'astensione nel giorno della festa della Repubblica. Riccarrdo Magi, +Europa: "Agghiacciante". Per il ...

Giorgia Meloni: «Referendum? Vado al seggio, ma non ritiro le schede». Ecco cosa significa e perché non conterà per il quorum. Ira opposizioni

Segnala msn.com: «Vado a votare ma non ritiro la scheda, è una delle opzioni». Così la premier Giorgia Meloni ha risposto ai giornalisti arrivando in via dei Fori Imperiali per ...

Referendum, Meloni va a votare ma non ritira le schede: come si fa e cosa comporta

Lo riporta fanpage.it: Giorgia Meloni annuncia che andrà a votare al referendum dell'8 e 9 giugno, ma potrebbe scegliere di non ritirare la scheda, una forma di astensione attiva ...