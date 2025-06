Referendum Meloni | Vado a votare non ritiro la scheda L' ira dell' opposizione Cosa dice il Viminale

Giorgia Meloni scuote il panorama politico con una dichiarazione audace: "Vado a votare, non ritiro la scheda". Le sue parole sul referendum dell'8 e 9 giugno aprono un dibattito acceso, giĂ infiammato dalle polemiche dell'opposizione. Questo episodio si inserisce in un contesto piĂą ampio di crescente partecipazione civica, dove ogni voto conta. RiuscirĂ il governo a canalizzare questa energia in risultati concreti? La risposta potrebbe riscrivere la scacchiera politica italiana.

AGI - " Vado a votare, non ritiro la scheda, è una delle opzioni ". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni - arrivando ai Fori Imperiali per la parata della Festa della Repubblica - rispondendo a chi le ha chiesto del referendum dell'8 e 9 giugno. Inutile dire che le parole del Presidente del Consiglio hanno scatenato un putiferio politico da parte dei partiti di opposizione. La reazione del Movimento 5 Stelle. " Indigna ma non stupisce - ha esordito il presidente del M5S Giuseppe Conte - che Meloni non ritirerĂ la scheda e quindi non voterĂ al referendum dell'8 e 9 giugno in cui si sceglie se aumentare i diritti e le tutele dei lavoratori contro precarietĂ , incidenti sul lavoro, licenziamenti. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Referendum, Meloni: "Vado a votare, non ritiro la scheda". L'ira dell'opposizione. Cosa dice il Viminale

Leggi anche Sondaggi Swg, il partito di Giorgia Meloni allunga il distacco, Pd e M5s in negativo. Referendum, quanti vogliono votare oggi - Secondo l'ultimo sondaggio Swg per TgLa7, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni continua a guadagnare consensi, raggiungendo il 30,4%.

