Referendum Meloni | Vado a votare non ritiro la scheda L' ira dell' opposizione Cosa dice il Viminale

Giorgia Meloni ha ribadito la sua intenzione di votare alle prossime consultazioni referendarie, confermando di non voler ritirare la scheda. Le sue dichiarazioni, pronunciate ai Fori Imperiali durante la parata della Festa della Repubblica, hanno acceso un acceso dibattito politico, con l’opposizione che reagisce duramente. Ma cosa dice il Viminale su questa vicenda? Scopriamolo insieme, analizzando i dettagli e le implicazioni di questa posizione.

AGI - " Vado a votare, non ritiro la scheda, è una delle opzioni ". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni - arrivando ai Fori Imperiali per la parata della Festa della Repubblica - rispondendo a chi le ha chiesto del referendum dell'8 e 9 giugno. Inutile dire che le parole del Presidente del Consiglio hanno scatenato un putiferio politico da parte dei partiti di opposizione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni) Schlein: "Meloni prende in giro gli italiani". Meloni prende in giro gli italiani dicendo 'vado a votare ma non voto'. 🔗 Leggi su Agi.it