Referendum Meloni | Vado a votare non ritiro la scheda è una delle opzioni

In un'epoca in cui il voto sembra perdere significato, la dichiarazione di Giorgia Meloni risuona forte e chiara. Durante le celebrazioni del 2 giugno, affermare che “vado a votare, non ritiro la scheda” è un invito alla partecipazione, ma anche una provocazione. Il referendum dell'8 e 9 giugno diventa così un banco di prova non solo per l'opinione pubblica, ma per il futuro della democrazia. La vostra voce conta!

Durante le celebrazioni per la Festa della Repubblica del 2 giugno, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se si recherà alle urne per i referendum abrogativi previsti per l’8 e 9 giugno. La sua dichiarazione, “Vado a votare, non ritiro la scheda, è una delle opzioni”, ha suscitato interesse e discussioni nel panorama politico e tra i cittadini. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni L’8 e il 9 giugno 2025 gli italiani sono chiamati a esprimersi su una serie di referendum abrogativi, strumenti fondamentali della democrazia diretta previsti dalla Costituzione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Referendum, Meloni: “Vado a votare, non ritiro la scheda, è una delle opzioni”

Leggi anche Sondaggi Swg, il partito di Giorgia Meloni allunga il distacco, Pd e M5s in negativo. Referendum, quanti vogliono votare oggi - Secondo l'ultimo sondaggio Swg per TgLa7, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni continua a guadagnare consensi, raggiungendo il 30,4%.

Approfondimenti da altre fonti

Referendum, Meloni: Vado a votare, non ritiro la scheda | Pd: Non prenda in giro gli italiani; Referendum, Schlein attacca Meloni: “Dica chiaramente se andrà al voto, se non lo fa ha paura”; Lavoro e cittadinanza: per cosa si vota il 7-8 giugno; Non solo governo Meloni: quando Craxi invitò ad andare al mare per non votare al referendum. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Referendum 8-9 giugno, Meloni: «Vado a votare, ma non ritiro la scheda»

Da msn.com: «Vado a votare, ma non ritiro la scheda. È una delle opzioni». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni rispondendo ai giornalisti sul referendum dell’8 e 9 giugno all’arrivo in via dei Fori Imperiali a ...

Referendum, Meloni: “Vado a votare ma non ritiro la scheda”, è polemica: “Incoraggia l’astensione proprio il 2 giugno”

dire.it scrive: È polemica per le parole di Giorgia Meloni sul referendum dell'8 e 9 giugno: "Ci vado ma non ritiro la scheda". Fratoianni: "Prende in giro gli italiani" ...

Giorgia Meloni: «Referendum? Vado al seggio, ma non ritiro le schede». Ecco cosa significa e perché non conterà per il quorum. Ira opposizioni

Si legge su msn.com: «Vado a votare ma non ritiro la scheda, è una delle opzioni». Così la premier Giorgia Meloni ha risposto ai giornalisti arrivando in via dei Fori Imperiali per le celebrazioni del 2 giugno a proposito ...