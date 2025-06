Referendum Meloni | Vado a votare e non ritiro la scheda

Giorgia Meloni rompe il silenzio sul referendum dell'8 e 9 giugno, affermando: "Vado a votare, non ritiro la scheda". Un’affermazione che risuona forte in un periodo in cui la partecipazione democratica è al centro del dibattito pubblico. In un'epoca di sfide politiche e sociali, ogni voto conta. La scelta di Meloni invita tutti a riflettere sull’importanza di far sentire la propria voce. Sei pronto a farla sentire anche tu?

“Vado a votare, non ritiro la scheda. È una delle opzioni”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando ai Fori Imperiali per la Rivista Militare in occasione della Festa della Repubblica, rispondendo a chi le chiedeva una posizione sul referendum dell’8 e 9 giugno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum, Meloni: “Vado a votare e non ritiro la scheda”

Leggi anche Sondaggi Swg, il partito di Giorgia Meloni allunga il distacco, Pd e M5s in negativo. Referendum, quanti vogliono votare oggi - Secondo l'ultimo sondaggio Swg per TgLa7, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni continua a guadagnare consensi, raggiungendo il 30,4%.

Ne parlano su altre fonti

Non solo governo Meloni: quando Craxi invitò ad andare al mare per non votare al referendum; Cittadinanza: da Neri Marcorè a Mahmood, gli appelli al voto dei vip; Tutte le risposte alle obiezioni contro il referendum dell’8 e 9 giugno; BANCHETTO IN CENTRO STORICO ALL'AQUILA PER 5 SI' AI REFERENDUM DELL'8 E 9 GIUGNO: LE RIFLESSIONI DEL SEGRETARIO PD L'AQUILA CENTRO. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Referendum 8-9 giugno, Meloni: “Vado a votare ma non ritiro la scheda, è una delle opzioni”

Scrive ilfattoquotidiano.it: La presidente del Consiglio ha espresso la sua posizione rispetto alla partecipazione al referendum dell'8-9 giugno ...

Referendum, Meloni: «Vado a votare ma non ritiro la scheda»

Segnala ilsole24ore.com: «Referendum dell’8 e 9 giugno? Vado ma non ritiro la scheda». Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, risponde alle domande dei cronisti dopo la deposizione della corona d’alloro all’altare ...

Referendum, Meloni: vado a votare ma non ritiro scheda

Lo riporta tg24.sky.it: "Vado a votare ma non ritiro la scheda, è una delle opzioni". Così la premier Giorgia Meloni ha risposto ai giornalisti arrivando in via dei Fori Imperiali per le celebrazioni del 2 giugno. Sul fronte ...