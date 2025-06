Referendum Meloni va a votare ma non ritira le schede | come si fa e cosa comporta

Giorgia Meloni, in vista del referendum dell'8 e 9 giugno, annuncia che andrà a votare, ma non ritirerà la scheda. Questa astensione attiva potrebbe rappresentare un nuovo trend tra i politici, creando confusione tra gli elettori e rischiando di minare la partecipazione democratica. In un momento storico in cui l'affluenza alle urne è già sotto pressione, quale messaggio si sta davvero inviando? Scopriamolo insieme.

Giorgia Meloni annuncia che andrà a votare al referendum dell'8 e 9 giugno, ma potrebbe scegliere di non ritirare la scheda, una forma di astensione attiva. Questa posizione politica suscita critiche per il rischio di confondere l'elettorato e indebolire la partecipazione al voto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Referendum, Meloni va a votare ma non ritira le schede: come si fa e cosa comporta

Meloni sul referendum: 'Vado a votare ma non ritiro la scheda'

Meloni e i referendum: «Andrò a votare ma non ritirerò la scheda». Cosa succede con il quorum

